Diebe auf Märkten und vor Eisgeschäften

Anstellen beim Eisgeschäft, eine kurze Unachtsamkeit beim Gemüseeinkaufen auf dem Markt auf dem Kirchenplatz - die Mitglieder von Taschendiebsbanden lauern überall auf ihre Chance. Aber auch in Zügen greifen die Verbrecher zu. Unter anderem plünderte ein Krimineller bei Krummnussbaum die Handtasche einer 16-jährigen Pendlerin. Geld, Pass und Sparbuch sind weg. Ein Ermittler: „Die Tasche war neben der jungen Frau abgestellt. Der Dieb muss also sehr geschickt vorgegangen sein.“ Gleichzeitig nehmen die Taschendiebstähle in mehreren heimischen Städten derzeit wieder zu. Laut Experten ein bekanntes Phänomen: „Das Frühjahr lockt Ausflügler und Diebe ins Freie.“