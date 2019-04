Hier schickt China wichtigen Satelliten ins All

Eine chinesische Trägerrakete vom Typ Long March 3B brachte Tianlian II-01 am Sonntag erfolgreich in die Erdumlaufbahn. Es ist der erste einer neuen Generation von Ortungs- und Datenübertragungssatelliten, die China jetzt ins All schickt. Chinesische Beamte erklärten den Start offiziell zum „Erfolg“. Die Mission am Sonntag war Chinas fünfter Weltraumstartversuch des Jahres, von denen vier erfolgreich waren.