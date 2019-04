Grabner und die Coyotes weiter im Play-off-Rennen

Michael Raffl (Philadelphia Flyers, im Bild oben) und Thomas Vanek (Detroit Red Wings) sind bereits aus dem Aufstiegsrennen. Am Sonntag unterlagen die Flyers zu Hause den New York Rangers 0:3. „Derzeit sind wir ein frustriertes Team“, gestand Kapitän Claude Giroux, nachdem die Flyers am Vortag ihre letzte theoretische Play-off-Chance verspielt hatten. Detroit gewann ohne den angeschlagenen Vanek gegen die Boston Bruins mit 6:3. Mann des Spiels beim fünften Sieg in Folge war Anthony Mantha mit drei Toren und zwei Assists.