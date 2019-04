IS-Mutter will bleiben: Bub darf nicht nach Wien!

„Unverhältnismäßig hohe Zahl“ an „Foreign Fighters“

Aus Österreich waren laut dem aktuellen Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2017 insgesamt 313 „Foreign Fighters“ bekannt. Wie viele IS-Kämpfer aus Österreich derzeit genau in Syrien sind, könne man nicht sagen, so Kneissl, „die genaue Zahl schwankt“. Österreich habe aber eine „unverhältnismäßig hohe Zahl“ gemessen an seiner Bevölkerung - so wie Dänemark und Belgien auch. Man wisse zudem, dass einige IS-Kämpfer ums Leben gekommen seien.