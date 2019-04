Trikottausch mit Messi: Espanyol-Jungstar zerlegt

Dabei hatte Adria Pedrosa, mit gerade einmal 20 Jahren vielleicht noch ein bisserl blauäugig, nur getan, was viele an seiner Stelle auch getan hätten: Lionel Messi nach Schlusspfiff um einen Trikottausch gebeten. Und der Barca-Superstar sagte zu. Zuvor hatte er Barcelona gleichsam im Alleingang zum 2:0-Derbysieg geschossen (siehe Video oben). Dass Jungstar Pedrosa ihn just nach der Niederlage „anhimmelte“, nahmen ihm viele Fans übel.