Motiv für Muttermord: Hass auf das Leben

Eine Obduktion hat am Sonntag den Verdacht bestätigt: Die in der Nacht auf Samstag in einem Haus in Ebenthal ums Leben gekommene Kärntnerin (52) ist an schweren Kopfverletzungen gestorben. Der Sohn (21), der wegen Gewalt an seiner Mutter vorbestraft war, hatte mit einem Holzschemel zugeschlagen: aus Hass