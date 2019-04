Neues Online-Banking der Erste-Bank kann kosten

Bei der Aktivierung von „s Identity“ können Gebühren entstehen. So wird beim Herunterladen laut „Kurier“ gefragt, ob der Kunde die App kostenlos auf dem Smartphone oder kostenlos auf dem Desktop-PC nutzen möchte. Es gibt aber noch eine dritte Variante der Nutzung: sowohl am PC als auch auf dem Smartphone. Diese Option kostet aber 0,49 Euro pro Monat, wenn man sich die Desktop-App und eine Smartphone-App installiere sowie auf beiden Geräten eine „Freigabezentrale“ einrichtet. „Das ist eine Online-Banking-Gebühr durch die Hintertür“, ärgert sich ein Verbraucher in der Zeitung.