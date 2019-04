Gift-Mord an Kims Bruder: Vietnamesin verurteilt

Staatsanwaltschaft ließ Vorwürfe gegen 27-Jährige fallen

Mitte März ließ die malaysische Staatsanwaltschaft dann überraschend die Vorwürfe gegen Siti Aisyah fallen. Die 27-Jährige wurde daraufhin freigelassen und kehrte in ihr Heimatland zurück. Die Staatsanwaltschaft lehnte es in der Folge aber ab, auch die Mordanklage gegen Huong fallen zu lassen. Die 30-Jährige blieb deswegen in Haft.