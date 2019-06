So machen Sie „Cold Brew“ ganz einfach nach

Kaffee und Wasser in einem Gefäß mischen und gut durchrühren. Das Gefäß abdecken und über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Morgen einen Filter über das andere Gefäß legen und den Kaffee durchsieben. Der Kaffeesatz bleibt im Filter, der kalte Kaffee fließt ins andere Gefäß und kann nun mit Milch, Rohrzucker etc. verfeinert werden.