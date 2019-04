Österreich-Triumph beim World Tour-Stop in Wagrain

„Vor so einer tollen Kulisse zu spielen und dann auch noch zu gewinnen, ist mega cool“, strahlte Florian Schnetzer am Center Court auf luftigen 1850 Metern Seehöhe über Wagrain mit der Frühlingssonne um die Wette. Nach dem Gruppensieg wurde am Samstag erst Brasiliens Star-Ensemble um “Giba" Filho, danach Russland 1 mit 2:0 entzaubert. Das Finale sah gestern einen rot-weiß-roten Gipfel, der wie alle Partien davor mit 2:0 entschieden wurde. Flo servierte dabei zum Sieg.