Erdogan verliert Ankara und Istanbul an Opposition

Beide Parteien legten Beschwerde ein

Laut Medienberichten legten sowohl AKP als auch CHP Beschwerde wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei der Wahl ein, wofür sie drei Tage Zeit haben. Die AKP kündigte an, dass sie eine erneute Überprüfung der Zehntausenden ungültigen Stimmen in Ankara und Istanbul beantragen werde. Zumindest in Ankara dürfte dies aber am Sieg der Opposition nichts mehr ändern. Laut der Wahlkommission seien allerdings noch nicht alle Ergebnisse „ins System eingetragen“, zudem fehlten auch noch einige Resultate.