Unfall im Seengebiet: Tiroler fuhr mit Taxi heim

Ein 35-jähriger Tiroler hat nach einem Unfall am Sonntag in St. Georgen im Attergau sein Auto einfach zurückgelassen und ist mit dem Taxi in sein Heimatbundesland Tirol gefahren. Der Mann verursachte bei dem Unfall eine Ölspur und beschädigte ein Verkehrsschild sowie einen Leitpflock. Sonntagfrüh entdeckte die Polizei den Unfallwagen auf einem Parkplatz.