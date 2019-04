Zu schnell unterwegs: Wiener bei Unfall getötet

Der 44-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit seinem Pkw auf der L 376 von Lieboch aus kommend in Richtung Unterpremstätten unterwegs. Er dürfte vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen sein, woraufhin das Fahrzeug über eine Böschung in einen angrenzenden Acker stürzte. Der Mann erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Er dürfte zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angegurtet gewesen sein.