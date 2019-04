Caps stellen mit Overtime-Sieg in Salzburg auf 2:0

Die Vienna Capitals sind im Halbfinale der Erste Bank Eishockey Liga gegen Red Bull Salzburg mit einem Overtime-Auswärtssieg 2:0 in Führung gegangen. Die Wiener gewannen am Sonntag eine hochklassige, aber torarme Partie in der zweiten Verlängerung mit 2:1. Damit setzen sie die Salzburger für das dritte Match der „Best-of-seven“-Serie am Dienstag in Wien bereits gehörig unter Druck. Der entscheidende Treffer in Salzburg gelang Sondre Olden. Der Norweger fälschte in der 83. Minute einen Handgelenksschuss von Mario Fischer unhaltbar ab.