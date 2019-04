Gnigl: Den Nachbarn mit einem Küchenmesser bedroht

Die Italienerin hatte am späten Nachmittag bei ihrem Nachbarn geläutet. Die Polizei vermutet, dass eine Kühlbox, die der Deutsche im Stiegenhaus stehen lassen hatte, die Frau in Rage brachte. Sie hatte ein Küchenmesser in der Hand und schrie den Deutschen an, als er die Wohnungstür öffnete. Dem Mann gelang es, ihr das Messer zu entreißen. Dabei schnitt er sich aber in die Finger. Andere Nachbarn riefen die Polizei. Die Italienerin wurde festgenommen und in die Justizanstalt gebracht.