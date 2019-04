Grazer Arzt im Einsatz nach Zyklon in Mosambik

Augenklinik zerstört

Auch die von Licht für die Welt errichtete Augenklinik in Beira wurde schwer beschädigt, das Dach ist derzeit nur notdürftig mit Planen abgedeckt. „Es ist bitter, sie wurde erst im Jänner in Betrieb genommen. Und jetzt stehen wir fast wieder ganz am Anfang. Licht für die Welt braucht jetzt dringend Spenden, um die Arbeit, die wir jahrelang aufgebaut haben, fortzusetzen und blinden Menschen das Augenlicht wieder zurückzugeben“, ist Augenarzt Gerhard Schuhmann aus Graz bedrückt.



Seit einigen Tagen werden in den Spitalsräumen allgemein Verletzte versorgt. In Zukunft sollen dort wieder 13.000 Augenuntersuchungen und mehr als 1600 Augenoperationen im Jahr durchgeführt werden können.