Wie viele Zeitzonen nach Aus der Zeitumstellung?

Einheitliche Zeit in Mitteleuropa wäre suboptimal für Spanien und Polen

Derzeit gibt es in Mitteleuropa eine große Zeitzone, in der sich 17 Länder befinden, von Spanien im Westen bis Polen im Osten. Gerade für die Länder am Rand der Zone würde eine einheitliche Zeit Probleme bedeuten. Denn bei einer dauerhaften Sommerzeit wäre es in Spanien im Winter bis kurz vor 10 Uhr vormittags dunkel. Bei einer einheitlichen Winterzeit dagegen wäre es in der polnischen Hauptstadt Warschau im Sommer bereits um 3 Uhr früh hell.