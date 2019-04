Spritztour ohne Führerschein endete im Krankenhaus

Der 16-Jährige war mit einer 15-jährigen Freundin am Samstag in der Gemeinde Dölsach nach 20 Uhr einfach in das Auto seines Freundes gestiegen und losgefahren. Gegen 21 Uhr verlor er dann in einer scharfen Linkskurve die Herrschaft über das Fahrzeug. Der Wagen geriet über den Fahrbahnrand hinaus, schlitterte in ein Waldstück und knallte gegen einen Felsen. Durch den Aufprall wurden beide Jugendlichen verletzt und mussten mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht werden. Im Einsatz standen neben den Feuerwehren Dölsach und Lavant auch das Rote Kreuz Lienz sowie die Polizeiinspektion Lienz. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.