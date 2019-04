IS-Kämpfer sickerten über die Türkei in Syrien ein

Während der IS vor allem in Syrien immer mehr an Boden verliert, kommen nun nach und nach immer mehr Beweise ans Tageslicht, wie die Dschihadistenmiliz agierte und ihre Strukturen aufbaute. So zeigten zahlreiche in der letzten IS-Hochburg Baghouz im äußersten Osten Syriens gefundene Reisepässe, dass die Kämpfer der Terrororganisation zum Großteil über die Türkei einreisten. In den Pässen befinden sich nämlich die Stempel der türkischen Visabehörden. Damit bestätigt sich, was schon lange vermutet wurde: Kampfeswillige Islamisten konnten unbehelligt über die Türkei weiter nach Syrien ziehen - um dort die Gräueltaten im Namen des IS auszuführen.