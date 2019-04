Ferrari lächelt wieder: „Wir lieben Charles!“

Was sagt die Politik?

Schafft der Ferrari-Youngster auf dem Sakhir International Circuit heute gar die Supersensation und fährt seinen ersten Grand-Prix-Sieg ein? Da heißt es abwarten, wie die Ferrari-Politiker um CEO Louis Camilleri und Teamchef Mattio Binotto entscheiden. In Melbourne durfte Leclerc auch als viel schnellerer Pilot nicht an Vettel vorbei.