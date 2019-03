Kapfenberg besiegt Gmunden wie im Cup auch in ABL

Meister Kapfenberg Bulls hat am Samstag den Schlager der 30. Runde der Basketball-Bundesliga der Herren (ABL) klar gewonnen. Die Steirer siegten bei den Swans Gmunden 81:68, womit den Oberösterreichern die Revanche für die am vergangenen Sonntag an selber Stelle erlittene 70:80-Niederlage im Cup-Finale misslang. Überragend bei den Bulls war Cup-Final-Four-MVP Xavier Ford mit 21 Punkten.