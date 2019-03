Happy End für Pokorny nach Chaos um Bronze

2015 hatte Alisa Buchinger bei diesen Spielen in Baku Silber eingefahren. Nach ihrer unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Silvia Semeraro (It) blieb der 26-Jährigen gestern in Spanien nur EM-Platz fünf bis 68 kg. Dafür ist in Weißrussland heuer Bettina Plank mit an Bord. Die Vorarlbergerin tröstete sich für das Final-0:5 bis 50 kg gegen Sophia Bouderbane (Fra) mit Silber - ihr insgesamt bereits sechstes Edelmetall bei kontinentalen Meisterschaften.