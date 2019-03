„Petzner hat mir Finger ins Gesicht gedrückt“

„Hat mich in der Sendepause attackiert“

So legte die Ballerina, die am Freitag vor der Aufzeichnung der Show mit krone.at unter anderem über Anfeindungen im Netz sprach (siehe Video oben), am Samstagnachmittag mit einem langen Posting auf Instagram nach, in dem sie betonte, „nie jemanden öffentlich oder privat zu beleidigen“. In Richtung Petzner schrieb Sarkissova dann, ein erwachsener Mann müsse sich beherrschen können. „Er hat mich in der Sendepause (Voting-Zeit) attackiert, mich angeschrien und mir seinen Finger ins Gesicht gedrückt.“