Gegen Traktor gekracht und über Böschung gestürzt

Als der 31-Jährige in die Kreuzung einfuhr und bereits mit dem linken Vorderreifen des Traktors in die Gegenfahrbahn ragte, setzte ein 41-jähriger Österreicher zu einem Überholvorgang an, überholte zuerst den hinter dem Traktor zum Stillstand gekommenen PKW und kollidierte in weiterer Folge mit dem linken Vorderreifen des Traktors.