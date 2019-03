Sohn des „See-Killers“: „Er ist kein böser Mensch“

Die Tat, die Anklage - und ein schlimmer Verdacht

Die grauenhafte Tat geschah am 28. März 2018. Alfred U., der wegen schwerer Gewaltdelikte an Frauen bereits 32 Jahre hinter Gittern verbracht hatte und damals seit eineinhalb Jahren auf Bewährung entlassen war, tötete in seiner Wohnung in Wien-Brigittenau die Gelegenheitsprostituierte Zsuzsa S. (28). Danach zerstückelte er ihre Leiche, behielt Teile davon in seiner Tiefkühltruhe, „um später davon zu essen“, wie er später gestand. Den Rest versenkte er im Neusiedler See. Mitte April wurden die sterblichen Überreste der Ungarin gefunden, bald kam die Polizei auf U.s Spur - denn der mehrfach Vorbestrafte besaß in Rust eine Hütte.