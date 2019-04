Nische für Möbel mit Altersfurchen

Ein ungewöhnliches Bild in Zeiten, in denen der Salzburger Antiquitäten-Handel über sinkende Margen und ausbleibende Käufer klagt. Der Markt für alte Kostbarkeiten, die vor nicht all zu langer Zeit heiß begehrt waren, hat sich stark verändert: „Eine Geschmacksfrage. Viele Dinge, wie Biedermeier-Kommoden, sind für die Mittelschicht weniger interessant geworden. Und es wird weniger ausgegeben“, sagt Ulrike Reinert von der Wirtschaftskammer.