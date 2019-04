Psychische Erkrankungen bei Kindern immer häufiger

Die Anzahl psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren wächst. In Salzburg sind etwa 23 Prozent betroffen. Ein großes Problem in den letzten Jahren war vor allem der Platzmangel in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Abhilfe soll der Neubau der Klinik kommenden Sommer schaffen.