Gewalt an Schulen: Eltern und Lehrer schockiert

Die Flut an Reaktionen auf das Prügelvideo unter Schülern der Sportmittelschule Kleinmünchen reißt nicht ab. Experten rätseln, wie man Verbesserungen schaffen kann. Lehrer und Eltern sind schockiert. „Jeden Tag, wenn meine Tochter zur Schule geht, habe ich Angst, dass was passiert“, so eine verzweifelte Mutter.