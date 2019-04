Der Museumsdirektor mit zahlreichen „heißen Öfen“

Angefangen hat alles mit einem Fernsehbeitrag über eine Ausfahrt von Motorrädern am 1. Mai 1975. Der Film entflammte plötzlich die Leidenschaft für Motorräder in dem Haiminger ÖBB-Maschinenschlosser. „Ich habe dann begonnen, in der näheren Umgebung alte Motorräder zu suchen und sie nach dem Kauf bei mir zu Hause aufzubewahren“, erzählt Raffl. Mit ihnen ausfahren konnte er allerdings zunächst nicht, denn damals besaß er gar keinen Motorradführerschein. Den hat er erst mit 61 Jahren gemacht