Europawahl 2019: So wird am 26. Mai gewählt

Am 26. Mai können für Österreich bei der Europawahl die Mitglieder des Europäischen Parlaments gewählt werden. Die Wählerverzeichnisse dazu liegen in den Gemeinden auf. Die Verzeichnisse sind in Ortschaften mit bis zu 10.000 Einwohnern in der Zeit von kommenden Dienstag bis Donnerstag in einem allgemein zugänglichen Amtsraum zur öffentlichen Einsicht aufzulegen.