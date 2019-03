Am Sonntag scheint sogar in Ramsau die Sonne!

Der März war deutlich zu mild und zu trocken – so das Kurz-Fazit der Ubimet-Experten zum Wetter im ablaufenden Monat. Graz war der trockenste Ort in ganz Österreich und Ramsau am Dachstein war der trübste Ort mit den wenigsten Sonnenstunden. Am Sonntag ist Pracht-Wetter für die ganze Steiermark angesagt!