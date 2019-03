Omar Sarsam: „Ich mache alles mit Liebe“

Drei Seelen wohnen also in Ihrer Brust. Welcher Teil kommt zu kurz?

(lacht) Es sind viele Seelen. Alles, was ich mache, versuche ich mit Leidenschaft und Liebe zu tun, denn ich bin der Ansicht: Alles, was du mit Liebe machst, ist gut. Das Problem ist, wenn man alles liebt, kommt man wenig zum Schlafen. Das ist das, was zu kurz kommt. Im Kabarett glaube ich fest daran, dass ich Menschen manchmal ein bissl glücklicher machen darf, als sie es vorher waren. Das ist eine unfassbar schöne Aufgabe.