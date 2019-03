Vettel macht Zukunft in F1 von Reform abhängig

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel möchte seine weitere Zukunft in der Formel 1 auch von der nächsten Regelreform abhängig machen. „Ich bin mir sicher, dass ich dieses Jahr und nächstes Jahr fahren will, dann weiß ich nicht, was mit den Regularien passiert. Niemand weiß das soweit“, sagte der Deutsche am Rande des Grand Prix von Bahrain im Interview mit der englischen Zeitung „The Times“.