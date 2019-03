SPE-Frontmann: Wilde Attacke auf Türkis-Blau

Edtstadler kontert: „Sehr unglaubwürdig“

ÖVP-Spitzenpolitiker verwiesen in einer Reaktion auf das Timmermans-Interview auf Rechtsstaatsverletzungen in sozialdemokratisch regierten EU-Staaten wie Rumänien oder Malta. „Es ist sehr unglaubwürdig, aus wahltaktischen Gründen auf andere zu zeigen, aber in den eigenen Reihen andere Standards anzuwenden“, schrieb die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler, am Samstag in einer Aussendung. Die Listenzweite der ÖVP bei der Europawahl wies darauf hin, dass die beiden genannten Staaten „in Sachen Korruption traurige EU-Spitzenreiter“ seien.