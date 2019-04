Jeder dritte Afrikaner denkt ans Auswandern

Auch die hohe Jugendarbeitslosigkeit in zahlreichen afrikanischen Ländern ist Thema. Die Jugendarbeitslosigkeit in Nordafrika liegt laut offiziellen Angaben bei mehr als einem Drittel der Gesamtbevölkerung. Viele blicken daher sehnsuchtsvoll übers Mittelmeer und wagen oftmals mit Schleppern die Reise. In Marokko denken 13 Prozent „sehr viel“ und 23 Prozent „etwas“ an Migration, berichtet die „FAZ“.