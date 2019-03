Bald drei Österreicher mehr im EU-Parlament?

„Früher haben wir Milka gekauft, jetzt importieren wir Spitzenkandidaten“

Allerdings wurde gleich auch die Frage nach möglichen Interessenskonflikten der Kärntner Slowenin gestellt. So wies das Nachrichtenportal insajder.com darauf hin, dass Mlinar österreichische Staatsbürgerin ist, und zählte mehrere Politikbereiche auf, in denen Österreich und Slowenien unterschiedliche Positionen hätten, etwa in der Flüchtlingspolitik oder bezüglich der deutschsprachigen Minderheit in Slowenien. „Vor 30 Jahren sind wir nach Österreich gefahren, um Jeans, Milka(-Schokolade) und Kaffee einzukaufen, heute importieren wir schon politische ,Spitzenkandidaten‘“, hieß es in dem Artikel ironisch.