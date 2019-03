Auch in Salzburg: Licht aus für mehr Klimaschutz

Für eine Stunde wird morgen wieder weltweit das Licht ausgehen, um auf die Folgen der Klimakrise und das damit verbundene rasante Artensterben aufmerksam zu machen. Auch in Österreich wirken zahlreiche Städte, Gemeinden, Sehenswürdigkeiten und Unternehmen an der nunmehr zwölften „WWF Earth Hour“ mit. In Salzburg bleibt zum Beispiel die Festung dunkel.