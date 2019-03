In der U-Bahn: Frauen lachen über „Männerverbot“!

Der „Krone“-Bericht über die FPÖ-Forderung nach Frauenwaggons in der U-Bahn war am Freitag DAS Gesprächsthema. Die „Krone“ hat sich in den Öffis umgehört und wollte wissen, was Wienerinnen davon halten. Eines vorweg: Die Idee hat für viel Gelächter gesorgt.