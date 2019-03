Bittere Pille: Kampf um ärztliche Hausapotheke

Leben Sie auch in einer Einarztgemeinde – also einem Ort, in dem nur ein Allgemeinmediziner angesiedelt ist? In Tirol gibt es Dutzende solche Orte. Dort Kassenstellen nachzubesetzen, wird immer schwieriger. Ein Anreiz wären Hausapotheken. Im Außerfern kämpft eine Ärztin darum. Das Gesetz legt ihr aber teils unverständliche Hürden in den Weg. Eine Initiative fordert gesetzliche Änderungen.