Schüler (16) „schrottet“ Auto seines Vaters

Der 16-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Samstag gegen 5 Uhr ohne Führerschein und ohne das Wissen seines Vaters mit dessen Pkw auf der L509 von Redl kommend in Richtung Frankenburg. Im Ortsgebiet von Frankenburg kam er in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung.