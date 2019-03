NEOS Salzburg haben neuen Landesgeschäftsführer

Pilz war bereits nach der Gründung von NEOS Landeskoordinator in Salzburg und freut sich auf die Arbeit. „NEOS Salzburg hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Erfolge gesorgt. Das gute Ergebnis bei der Landtagswahl 2017 und der Einzug in die Landesregierung zeigen, dass NEOS auf einem guten Weg sind. Ich freue mich darauf, weitere Schritte für NEOS zu setzen und gemeinsam Salzburg auf dem eingeschlagenen Weg der Mitte in die Zukunft zu führen“, so Pilz.