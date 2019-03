Vom Doktor Valtteri zum Mister Bottas

„Will WM gewinnen!“

Gleich wie in der Novelle „Dr. Jekyll & Mr. Hyde“ brachte in Australien der stille Valtteri den bis heuer anscheinend isolierten Gegner-vernichtenden Teil seiner Persönlichkeit zum Vorschein. „Ich will nicht nur ein Rennen, ich will die WM gewinnen. Für mich und mein Team“, sagte Bottas mit sicherer Stimme vor dem heutigen Qualifying in der Wüste von Bahrain.