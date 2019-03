Land kündigt nun Maßnahmen für die Pflege an

“Wir arbeiten intensiv an Verbesserungen der Situation in Salzburg. Auch das Thema pflegende Angehörige wird genau behandelt. Mit Tageszentren, Kurzzeitpflege, Haushaltshilfe und Hauskrankenpflege können Angehörige kurzfristig oder auch dauerhaft entlastet werden. Daher wollen wir diese Hilfen weiter ausbauen. Ein wichtiges Anliegen ist uns auch der Ausbau der kostenlosen Pflegeberatung. Diese übernimmt vor allem in akuten Situationen eine wichtige Beratungs- und Unterstützungsfunktion", betonte Sozialreferent Schellhorn.