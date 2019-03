Krems mit 31:27 in Graz fix Erster in Bonusrunde

Die Harder ließen in dieser neunten Runde der zweiten Saisonphase im Prestige-Duell mit dem Lokalrivalen von Anfang an keinen Zweifel am Sieg - sie lagen nie zurück. Mit schon fünf Toren Vorsprung zur Pause legten sie weiter nach und erreichten ihren größten Vorsprung in der 55. Minute mit einem 25:16.