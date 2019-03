Wilde Attacke auf Tiroler: Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend haben - wie berichtet - unbekannte Täter einen Innsbrucker (41) vor einem Lokal in der Wiesengasse mit einer Getränkeflasche attackiert. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik gebracht. Die Polizei veröffentlichte nun eine Beschreibung der Verdächtigen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.