Verärgerter ÖBB-Kunde schlug Security-Mann k.o.

Während eines Zugticket-Kaufs am Bahnhof Klagenfurt ist ein 58-Jähriger Freitag derart in Rage geraten, dass er schließlich ausgerastet ist. Er hatte irrtümlich angenommen, dass er eine falsche Fahrkarte bekommen hatte. Weil er so aggressiv war musste der Kassier Alarm schlagen. Als dann ein Securitymann den Klagenfurter Störenfried aufforderte zu gehen, schlug dieser zu. Der 58-jährige St. Veiter wurde verletzt und ins UKH eingeliefert. Er wird angezeigt.