Zwei mutige Omas verjagen Dieb aus Rumänien

Seine Diebestour in Andorf hatte sich ein rumänischer Bettler (62) wohl anders vorgestellt! Am Donnerstag gegen 10 Uhr klingelte er bei einer 85-Jährigen, bettelte um Geld. Da ihm die paar Münzen, die sie ihm in die Hand drückte, zu wenig waren, schubste er sie weg, lief ins Haus und durchsuchte die Küchenschränke. Die mutige Pensionistin verjagte den Dieb!