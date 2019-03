Der Meister und sein Kommandant sagen Pfiati

Zwei weitere Abschiede

Noch zwei Urgesteine des Standorts gehen mit 1. April in Pension: Oberst Bernhard Danglmaier, Amtsrat in Uniform, kam 1975 nach Aigen, diente lange in Hörsching (OÖ) sowie im Grazer Militärkommando. Auch im Ausland (Zypern, Golan) war er dreieinhalb Jahre lang stationiert. Der langjährige Flugretter lebt in Irdning und bleibt weiterhin als Ortsstellenleiter der Bergrettung Stainach aktiv.