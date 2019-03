Tiroler Delegation auf den Spuren der Innovation

Start-up Nation nennt sich Israel selbst. Kaum sonst wo wird schon den Kleinsten der Gründergeist mit solch einer Vehemenz in die Wiege gelegt wie in Israel. Über 320 multinationale Firmen sind in dem kleinen Land vertreten und über zehn Prozent der Arbeitskräfte im Hightech-Bereich tätig. Glaubt man den Israelis, hat eigentlich so gut wie jeder schon irgendwann einmal gegründet. In der Konsequenz heißt das aber nicht, dass jedes Unternehmen auch zwingend erfolgreich ist. „Mut zum Scheitern“ lautet das Motto, das schon fast inflationär verwendet wird. Denn die Israelis erzählen gebetsmühlenartig: Es ist nicht wichtig, ob das Start-up gegen die Wand gefahren wird, sondern was der Gründer daraus lernt.