Frankreich diskutiert Aus für Rundfunkgebühren

Rückenwind für FPÖ-Pläne?

Auch in Österreich wird derzeit intensiv darüber diskutiert, ob man die GIS-Gebühr abschaffen soll: Die FPÖ bereitete einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor, der auch Sparmaßnahmen und Personalveränderungen in den Chefetagen vorsieht - krone.at berichtete. Ob die Gebühren wirklich abgeschafft werden, hängt davon ab, ob auch der Koalitionspartner ÖVP zustimmt. Die aufgeflammte Debatte in Frankreich könnte den freiheitlichen Plänen Auftrieb verleihen.